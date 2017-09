Nueva canción de Robert Plant: “Bones Of Saints”

A mediados de agosto pasado nos enterábamos de que Robert Plant tiene entre sus planes editar un nuevo larga duración antes de que cierre la temporada, uno que llegue como el sucesor del excelente “Lullaby And The Ceaseless Roar” (2014).

El disco tendrá su lanzamiento el próximo 13 de octubre bajo el nombre de “Carry Fire“, registro que ya tuvo su primer anticipo con “The May Queen“, un corte que siguió la misma línea del trabajo anterior del ex Led Zeppelin. Ahora, el cantante publicó el segundo single del trabajo, “Bones Of Saints“, corte que integra elementos mucho más bluseros a su sonido.

Puedes escuchar la canción aquí: