Nueva canción de Ride: “Lannoy Point”

Viernes, 9 de Junio de 2017 | 1:11 pm | No hay comentarios

Desde que My Bloody Valentine marcara su regreso discográfico en 2013, el shoegazing ha ido experimentando un gran renacimiento en los últimos años. Y es que a la vuelta de los irlandeses luego se plegarían otras dos bandas emblemáticas del género: Lush y Slowdive.

Sin embargo, la nueva era del estilo aún no se termina de formar, porque falta la reincorporación de Ride, que está preparando el lanzamiento de su quinto disco de estudio, “Weather Diaries“, el que llega a 21 años de la salida de su último registro, “Tarantula” (1996).

El álbum será publicado el próximo 16 de junio y de aquel se acaba de revelar un cuarto single, “Lannoy Point“, el que se suma a los ya anticipados “Charm Assault“, “Home Is A Feeling“y “All I Want“.

Escucha el tema a continuación: