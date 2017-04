Nueva canción de Ride: “All I Want”

El próximo 16 de junio se va a producir el esperadísimo regreso discográfico de los británicos de Ride, quienes luego de reunirse en 2014 (estuvieron separados desde el 2001 hasta ese año), van a publicar “Weather Diaries“, su primer trabajo original en 21 años. Y es que el último álbum que editaron, “Tarantula“, data de 1996.

Pues bien, para ir entregando las pistas del sonido que proyecta en esta nueva etapa, la banda ya había adelantado los dos singles iniciales del registro, “Charm Assault” y “Home Is A Feeling“, a los que ahora se suma un tercer corte, “All I Want“.

Te invitamos a escuchar la canción aquí: