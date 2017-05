Nueva canción de Rancid: “Where I’m Going”

Miércoles, 31 de Mayo de 2017 | 9:32 am | No hay comentarios

El regreso discográfico de Rancid está programado para el próximo 9 de junio. La banda norteamericana volverá con “Trouble Maker“, trabajo que se convertirá en el noveno larga duración de su carrera y sucesor de “Honor Is All We Know” (2014).

Con los adelantos previos de “Ghost Of A Chance” y “Telegraph Avenue“, los de California acaban de publicar un tercer single, “Where I’m Going“, el que en una excelente clave ska punk nos sigue trayendo el recuerdo del sonido clásico del grupo.

Puedes escuchar el tema a continuación: