Nueva canción de Rancid: “Telegraph Avenue”

Martes, 16 de Mayo de 2017 | 12:30 pm | No hay comentarios

Hace exactamente dos semanas, Rancid anunciaba el lanzamiento de un nuevo disco de estudio. Será el próximo 9 de junio cuando los de California publiquen “Trouble Maker“, trabajo que llega a tres años de su antecesor, “Honor Is All We Know” (2014).

Anticipado por su primer single, “Ghost Of A Chance“, ahora el registro tiene un segundo adelanto. Se trata de “Telegraph Avenue“, un corte que, en sus 3:25 de duración, trae el recuerdo del Rancid clásico acompañado por una cuota acústica que le viene bastante bien a su sonido.

Te dejamos con el tema a continuación: