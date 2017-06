Nueva canción de Queens Of The Stone Age: “The Way You Used To Do”

Jueves, 15 de Junio de 2017 | 11:45 am | No hay comentarios

¡Por fin tenemos nueva música de Queens Of The Stone Age!. Si sólo ayer la banda anunciaba el lanzamiento de su séptimo larga duración, “Villains“, ahora los de California publicaron el primer single del registro, el que también había sido adelantado previamente a través de su sitio web.

Contrariamente a lo que se podría haber pensado, el tema corresponde a “The Way You Used to Do” y no a “Feet Don’t Fail Me“, que fue el corte anticipado brevemente el día de ayer.

Para nosotros, la canción suena maravillosamente. Tú puedes sacar tus conclusiones a continuación: