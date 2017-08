Nueva canción de Queens Of The Stone Age: “The Evil Has Landed”

Quedan sólo dos semanas para el lanzamiento del esperadísimo nuevo disco de Queens Of The Stone Age, “Villains“. El sucesor del excelente “…Like Clockwork” (2013) tendrá su lanzamiento el próximo 25 de agosto, convirtiéndose en el séptimo registro largo de los formados en California.

Adelantado incesantemente por varios teasers y sólo una canción de su track listing, la movida “The Way You Used To Do” -tema que tuvo su estreno en vivo durante julio pasado-, el grupo finalmente publicó el segundo single del álbum.

Se trata de “The Evil Has Landed“, un corte que, con el mismo tono instrumental de su antecesor, baja las revoluciones respecto al mismo para cerrar con un sonido como sacado de “Songs For The Deaf” (2002).

Te dejamos con el material a continuación: