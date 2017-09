Nueva canción de Primus: “The Scheme”

Miércoles, 6 de Septiembre de 2017 | 12:46 pm | No hay comentarios

El último día de julio pasado, Primus confirmó su siguiente movida discográfica luego de que en 2014 editarán “Primus & The Chocolate Factory With The Fungi Ensemble” (2014), un álbum tributo al score de la película “Willy Wonka & The Chocolate Factory” (1971).

La banda tendrá su regreso a través de “The Desaturating Seven“, LP que se convertirá en su primer trabajo original luego de “Green Naugahyde” (2011). El registro tendrá su lanzamiento el próximo 29 de septiembre, y de aquel ya pudimos escuchar su single inicial, “The Seven“.

Para seguir adelantando parte del material, Les Claypool y compañía acaban de publicar el segundo sencillo del disco, “The Scheme“, un tema con el innegable sello Primus en su sonido. Te dejamos con aquel a continuación: