Nueva canción de Pond: “The Weather”

Martes, 21 de Marzo de 2017 | 12:23 pm | No hay comentarios

El próximo 5 de mayo es la fecha elegida por Pond para publicar su nuevo disco de estudio, “The Weather“, séptimo trabajo largo editado en su carrera y sucesor del excelente “Man It Feels Like Space Again” (2015).

Con el adelanto previo de los cortes, “30000 Megatons” y “Sweep Me Off My Feet“, ahora la banda australiana de rock psicódelico suma un tercer anticipo del registro, el tema homónimo del mismo.

Escucha la canción aquí: