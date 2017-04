Nueva canción y video de Pond: “Paint Me Silver”

Viernes, 21 de Abril de 2017 | 1:17 pm | No hay comentarios

Sólo quedan dos semanas para que podamos escuchar lo nuevo de Pond. Será el próximo 5 de mayo cuando la banda australiana tenga la publicación de “The Weather“, el séptimo trabajo largo de su carrera.

El sucesor del excelente “Man It Feels Like Space Again” (2015) ya había sido adelantado a través de los singles, “30000 Megatons“, “Sweep Me Off My Feet” y su corte homónimo. Ahora, el grupo compartió un cuarto anticipo, “Paint Me Silver“, el que también llega acompañado por un video donde lo que suponemos son unos extraterrestres se lanzan en un party hard.

Te dejamos con el tema a continuación: