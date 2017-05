Nueva canción de Of Mice & Men: “Back To Me”

Martes, 23 de Mayo de 2017 | 9:50 am | No hay comentarios

Hace sólo un mes los norteamericanos de Of Mice & Men publicaban una nueva canción después de haber editado su último disco de estudio en septiembre del año pasado, “Cold World“. Si para la oportunidad el corte correspondía a “Unbreakable“, ahora el nuevo tema del grupo lleva por nombre, “Back To Me“.

Se trata del segundo registro que la banda lanza después de que a su vocalista histórico, Austin Carlile, se le diagnosticara una compleja enfermedad (Síndrome de Marfan) que lo tiene actualmente en tratamiento y con un estilo de vida completamente modificado.

Puedes escuchar la canción aquí: