Nueva canción de Nine Inch Nails: “This Isn’t The Place”

Martes, 18 de Julio de 2017 | 12:25 pm | No hay comentarios

A poco más de siete meses desde el lanzamiento de “Not The Actual Events“, Nine Inch Nails tiene agendado su regreso discográfico para el próximo 21 de julio con el EP, “Add Violence“. Ambos registros son parte de una trilogía que eventualmente se completará a fin de año.

Adelantado previamente por el corte “Less Than“, ahora los encabezados por Trent Reznor compartieron el segundo single del disco. Se trata de “This Isn’t The Place“, un tema que cambia radicalmente la línea respecto a su antecesor y que exhibe la porción más oscura de los autores de “Hurt“.

Escucha la canción aquí: