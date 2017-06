Nueva canción de Mr. Big: “Mean To Me”

El próximo 7 de julio, los norteamericanos de Mr. Big publicarán su nuevo larga duración, “Defying Gravity“, el que se convertirá en el noveno disco de su carrera y en la previa perfecta del show que ofrecerán en Chile en agosto, el que apenas era anunciado el día de ayer.

Siguiendo con el trabajo pre lanzamiento del registro, el que ya había revelado los cortes “1992” y “Everybody Needs A Little Trouble“, ahora la banda compartió el tercer single de la producción, “Mean To Me“.

Escucha el tema aquí: