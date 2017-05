Nueva canción de Mr. Big: “1992”

Lunes, 22 de Mayo de 2017

La banda norteamericana de hard rock, Mr. Big, tendrá el lanzamiento de un nuevo larga duración el próximo 7 de julio. El registro, de nombre “Defying Gravity“, llegará a tres años de la salida de su antecesor, “…The Stories We Could Tell” (2014) y se convertirá en el noveno disco de estudio de su carrera.

Con la portada y track listing del álbum ya revelados (los puedes revisar más abajo), ahora el grupo adelantó la producción con música a través de la canción “1992“, en la que el trabajo de Paul Gilbert y Billy Sheehan es particularmente destacado.

Puedes escuchar el tema a continuación:

Track listing “Defying Gravity”:

Open Your Eyes Defying Gravity Everybody Needs a Little Trouble Damn I’m In Love Again Mean To Me Nothing Bad (About Feeling Good) Forever And Back She’s All Coming Back To Me Now 1992 Nothing At All Be Kind