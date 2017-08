Nueva canción de Mogwai: “Eternal Panther”

Viernes, 25 de Agosto de 2017 | 1:42 pm | No hay comentarios

Los escoceses de Mogwai se están preparando para el lanzamiento de su nuevo larga duración, “Every Country’s Sun“, el que tiene fecha de salida para el próximo 1 de septiembre. Sin embargo, la publicación del sucesor de “Rave Tapes” (2014) -y del soundtrack, “Atomic” (2016)- no es lo único que concentra la atención de la banda.

Esto, porque la misma acaba de compartir un nuevo tema que no estará incluido en el que será su noveno disco de estudio. Se trata de “Eternal Panther“, el que se lanza como Lado-B del single “Party In The Dark“, canción que sí estará presente en “Every Country’s Sun”.

Puedes escuchar el material aquí: