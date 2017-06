Nueva canción de Melvins: “What’s Wrong With You”

Viernes, 23 de Junio de 2017 | 3:22 pm | No hay comentarios

Durante la temporada 2016, Melvins editó, no uno, sino que dos discos de estudio: “Three Men And A Baby” y “Basses Loaded“. Sin embargo, la banda de Montesano, inagotable como ella sola, se está preparando para el lanzamiento de un nuevo larga duración, “A Walk With Love And Death“, el que está fijado para salir el próximo 7 de julio.

Sin mucho margen antes de que llegue esta fecha, y con el adelanto previo del primer single del registro, “Christ Hammer“, los encabezados por Buzz Osborne, alias King Buzzo, compartieron un nuevo corte del álbum que será producido en formato doble. Se trata de “What’s Wrong With You“, tema que tiene en su voz principal al bajista del grupo, Steve McDonald.

Te dejamos con la canción aquí: