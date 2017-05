Nueva canción de Melvins: “Christ Hammer”

Viernes, 12 de Mayo de 2017 | 10:38 am | No hay comentarios

El próximo 7 de julio está señalado como el día en que Melvins tendrá el lanzamiento de su nuevo larga duración. La banda encabezada por Buzz Osborne, alias King Buzzo, no tranza con su ritmo productivo y regresará con “A Walk With Love And Death“, trabajo que llegará sólo un año después de “Three Men And A Baby” y “Basses Loaded“, ambos editados en 2016.

La particularidad del nuevo registro del grupo es que se tratará de un álbum doble, el que estará dividido entre los discos, “Love” y “Death”. De este último es que precisamente los de Montesano liberaron el primer single de la producción, “Christ Hammer“.

Puedes escuchar el tema aquí: