Nueva canción de Mastodon: “Toe To Toes”

Viernes, 1 de Septiembre de 2017 | 12:42 am | No hay comentarios

A pesar de que sólo han pasado cinco meses desde que Mastodon publicara su último larga duración, el gran “Emperor Of Sand” (2017), la banda norteamericana decidió arrojarse con un nuevo trabajo antes de que cierre la temporada.

Se trata del EP “Cold Dark Place“, disco que tiene agendada su fecha de lanzamiento para el próximo 22 de septiembre. De aquel, se acaba de extraer el primer y probablemente único single de los cuatro temas que incluye, “Toe To Toes“, corte que precisamente fue grabado en las sesiones de “Emperor Of Sand”. El resto del material fue registrado en el proceso de “Once More ‘Round The Sun” (2014).

Te dejamos con la canción aquí: