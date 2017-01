Nueva canción de Mastodon: “Sultan’s Curse”

Si sólo ayer te contábamos que Mastodon va a publicar su nuevo disco de estudio, “Emperor Of Sand“, el próximo 31 de marzo, hoy día ya tenemos el primer single del que se convertirá en el sucesor del excelente, “Once More ‘Round The Sun” (2014).

El tema lleva por nombre, “Sultan’s Curse“, y el mismo llega con un vertiginoso riff de guitarra que se mantiene en su intensidad toda la canción. Mientras, las voces de Troy Sanders y Brent Hinds se van alternando, como es costumbre en la mayor parte de los registros de Mastodon. Ahora, destaca sobre todo el grandísimo trabajo de Brann Dailor en batería. El propio músico, quien además es compositor y, en ocasiones, cantante del grupo, se refirió al álbum como uno que trata sobre el cáncer, a propósito de que muchos amigos y familiares de los miembros de la banda fueron diagnosticados con esta enfermedad recientemente. Dailor declara lo siguiente:

El tiempo es un gran tema el álbum. ¿Cuánto tiempo nos queda por delante?, ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo?. Me creé una pequeña película en la cabeza sobre la situación y empecé a escribir sobre eso. Hice mi mayor esfuerzo por que fuera algo personal y relacionable, y no algo demasiado esotérico. Es vergonzoso escribir las letras de las canciones. Soy baterista, y canto de vez en cuando. Todos juntos abordamos este tema y nos las arreglamos: cómo tiene que manejarse una banda vocalmente cuando hay tres personas cantando que no quieren cantar. (El disco) trata sobre el cáncer, sobre la quimioterapia y todas las cosas relacionadas a esto. No quise ser literal sobre esto, pero está todo ahí. Pueden leer entre líneas.

Escucha el gran primer adelanto de “Emperor Of Sand” a continuación: