Nueva canción de Mastodon: “Andromeda”

Martes, 7 de Marzo de 2017 | 2:27 pm | No hay comentarios

Cada vez queda menos para el esperado regreso discográfico de Mastodon. Será el próximo 31 de marzo cuando los de Atlanta tengan el lanzamiento de, “Emperor Of Sand“, álbum sucesor de “Once More ‘Round The Sun” (2014), una producción que, sin duda, dejó los parámetros elevadísimos.

Pues bien, si para hacernos una idea del sonido 2017 que está proyectando la banda, antes ya habíamos podido escuchar dos cortes del trabajo: la muy bien valorada, “Sultan’s Curse“, y la más resistida, “Show Yourself“, ahora el grupo nos entrega un nuevo anticipo del registro, “Andromeda“, un tema que vuelve a poner en marcha las expectativas y nos muestra la cara del metal más extremo que pueden hacer Troy Sanders, Brent Hinds, Brann Dailor y Bill Kelliher.

Te dejamos la canción aquí para que saques tus propias conclusiones: