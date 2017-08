Nueva canción de Living Colour: “Program”

El próximo 8 de septiembre está señalado como el día del regreso discográfico de los ya legendarios Living Colour. Los neoyorquinos volverán con “Shade“, álbum que se transformará en el sucesor de “The Chair In The Doorway” (2009) y en el primer trabajo de la banda en ocho años.

Compartido el single inicial de la producción hace unas cuantas semanas -“Come On“-, ahora el grupo adelantó otro tema del registro. Se trata de “Program“, un tema que se advierte como todo un homenaje instrumental al hard rock de su inconfundible propuesta.

Escucha la canción aquí: