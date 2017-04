Nueva canción de Linkin Park: “Good Goodbye”

Queda menos de un mes para que Linkin Park se presente nuevamente en nuestro país –9 de mayo en el Movistar Arena, junto a Rise Against-, y algo más para que la banda publique su nuevo disco de estudio, “One More Light“. Sin embargo, los norteamericanos continúan adelantando material del registro.

Y es que a los dos singles previamente compartidos, “Heavy” y “Battle Symphony“, hoy día el grupo encabezado por Chester Bennington anticipó un tercer corte del álbum, “Good Goodbye“, en el que colaboran los raperos, Pusha T y Stormzy.

Puedes escuchar la canción acá: