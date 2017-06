Nueva canción de Liam Gallagher: “Chinatown”

Viernes, 30 de Junio de 2017 | 10:56 am | No hay comentarios

El próximo 6 de octubre está señalado como el día en que Liam Gallagher tenga su debut discográfico como solista. El ex vocalista de Oasis publicará “As You Were“, un álbum que, aparte de ser el primero individual del músico británico, tendrá su lanzamiento sólo un mes antes que el nuevo trabajo de su hermano mayor, Noel Gallagher, permitiendo toda la cuota de (necesaria) polémica al asunto.

Así, para continuar adelantando parte del material, el menor de los Gallagher compartió un segundo single del registro, el que se suma al ya presentado “Wall Of Glass“. El tema se titula “Chinatown“, y se muestra con algo menos de intensidad que su antecesor, además aportando grandes arreglos de guitarra acústica.

Puedes escuchar la canción aquí. También puedes revisar el track listing del disco más abajo:

Track listing “”:

Wall Of Glass Bold Greedy Soul Paper Crown For What It’s Worth When I’m In Need You Better Run I Get By Chinatown Come Back To Me Universal Gleam I’ve All I Need