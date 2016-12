Kreator estrena dos canciones: “Satan Is Real” y “Earth Under The Sword”

Viernes, 16 de diciembre de 2016 | 9:58 am | No hay comentarios

A fines de octubre pasado, la histórica banda alemana de thrash metal, Kreator, anunciaba que editaría un nuevo larga duración, “Gods Of Violence“, disco que tendrá su lanzamiento el próximo 13 de enero y que pondrá fin a la sequía discográfica que la agrupación arrastra desde 2012, cuando lanzaron “Phantom Antichrist“.

Con el anticipo previo del corte homónimo del registro, ahora los europeos publicaron una nueva canción. Se trata del tema “Satan Is Real“, el que también llega acompañado del primer video de la producción. Además de esto, el grupo estrenó una canción más, “Earth Under The Sword“, sin embargo, aquella no estará incluida en “Gods Of Violence”.

Te dejamos con ambos temas a continuación: