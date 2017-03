Nueva canción de Kendrick Lamar: “The Heart Part 4”

Viernes, 24 de Marzo de 2017 | 11:23 am | No hay comentarios

El día de ayer las redes sociales explotaron tras aparecer una misteriosa imagen en el Instagram de Kendrick Lamar -borrada posteriormente-: un fondo negro con el número IV al centro. Claro, todo el mundo pensó que se trataba del anuncio del cuarto disco del rapero nacido en Compton, sin embargo, no era así.

Siendo algo casi tan grande como lo anterior, la publicación se relacionaba con una nueva canción: “The Heart Part 4“, la que forma parte de la serie de temas, “The Heart“, que el músico ha estado sacando desde hace unos años.

En relación al corte mismo -en el que Lamar es él, más que nunca-, aquel en medio se deshace en algunas líneas anti Trump para finalizar con un “You all got till April 7 to get you all shit together”. Resolvemos todos nuestros asuntos, y esperamos impacientes esa fecha.

De momento, te dejamos con “The Heart Part 4” a continuación: