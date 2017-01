Nueva canción de John García: “Give Me 250ml”

Viernes, 13 de enero de 2017 | 2:49 pm | No hay comentarios

Le habíamos perdido la pista a John García, sin embargo, ahora tenemos novedades sobre aquel. Y es que el ex líder y fundador de Kyuss -la que fue, es y seguirá siendo la banda más importante del stoner rock– publicará un nuevo larga duración, el segundo de su carrera en solitario.

Se trata del disco, “The Coyote Who Spoke In Tongues“, el que tendrá su lanzamiento el próximo 27 de enero. y el que incluirá canciones de Kyuss con nuevos arreglos, como “Gardenia” o “El Rodeo“. Respecto a la producción, el músico norteamericano comentó: “Este trabajo es uno de los más importantes de mi carrera, desafiante y difícil de hacer, pero el que valió la pena cada minuto y gota de sudor“.

Anticipado por el video del corte, “Kylie“, ahora el registro muestra un adelanto más, “Give Me 250ml“. Te dejamos el tema aquí (más abajo encontrarás el tracklist y portada del álbum):

Tracklist “The Coyote Who Spoke In Tongues”:

Kylie Green Machine Give Me 250ml The Hollingsworth Session Space Cadet Gardenia El Rodeo Argleben II Court Order