Nueva canción de Japandroids: “No Known Drink Or Drug”

A fines de octubre pasado, Japandroids anunciaba su regreso discográfico luego de cinco años sin editar nuevo material (en medio, la banda pasó por un hiato). El álbum que trae de regreso a los canadienses lleva por nombre, “Near To The Wild Heart of Life“, y aquel tendrá su lanzamiento el próximo 27 de enero.

Como primer anticipo, el grupo norteamericano había publicado el corte homónimo del registro, al que ahora se suma el single, “No Known Drink Or Drug“, uno que, con medio decibel menos, va en la misma línea que su antecesor.

Te dejamos con la canción aquí: