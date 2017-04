Nueva canción de Jack White: “Battle Cry”

Tomando por sorpresa a medio mundo, Jack White publicó una nueva canción durante esta madrugada, titulada “Battle Cry“, un breve pero enérgico corte casi instrumental que cuenta con una suerte de canto a la tirolesa en su introducción.

Más allá de la publicación, el ex The White Stripes no entregó detalles sobre si el tema formará parte de un nuevo larga duración o sólo será un single independiente. Recordemos que el último disco de estudio del músico fue “Lazaretto“, salido en 2014.

Te invitamos a escuchar la canción aquí: