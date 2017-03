Nueva canción de Guided By Voices: “Dr. Feelgood Falls Off The Ocean”

Martes, 14 de Marzo de 2017 | 1:10 am | No hay comentarios

Guided By Voices, considerada una de las bandas pioneras de la escena indie, no deja de hacer noticia con sus lanzamientos. Como si no bastara con el disco “Please Be Honest” (2016), la banda anunció a principios de este año “August By Cake” (2017), álbum número 25 de su carrera, que estará disponible el próximo 7 de abril.

Este LP será un disco doble, consistente en 32 canciones, de las que ya escuchamos el primer adelanto, titulado “Hiking Skin”. Ahora ya contamos con un segundo avance, que lleva por nombre “Dr. Feelgood Falls Off The Ocean”, y que puedes escuchar a continuación: