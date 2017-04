Nueva canción de Gorillaz (con Mavis Staples y Pusha T.): “Let Me Out”

Jueves, 6 de Abril de 2017 | 1:56 pm | No hay comentarios

Sólo quedan tres semanas para el lanzamiento del esperadísimo nuevo disco de Gorillaz. Será el próximo 28 de abril cuando la banda virtual más importante del mundo estrene “Humanz“, el quinto larga duración de su carrera (si es que contamos a “The Fall” (2011) como tal).

Las expectativas crecen, pero hemos tenido suficiente material para aguantar hasta la fecha del estreno del álbum. Hasta ahora, el grupo ha publicado cinco de los catorce temas que forman la edición standard del trabajo (la versión de lujo incluye 19 canciones, sin contar los interludios en ambas): “Hallelujah Money” (junto a Benjamin Clementine), “Ascension” (junto a Vince Staples), “We Got The Power” (junto a Jehnny Beth y Noel Gallagher), “Saturnz Barnz” (junto a Popcaan) y “Andromeda” (junto a D.R.A.M.).

Pues bien, a todos estos anticipos hoy día se suma un nuevo single, “Let Me Out“, en el que colaboran la leyenda del soul, Mavis Staples, y el rapero norteamericano, Pusha T.. Te dejamos con el corte a continuación: