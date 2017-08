Nueva canción de Godspeed You! Black Emperor: “Undoing A Luciferian Towers”

Miércoles, 30 de Agosto de 2017 | 10:35 am

A comienzos de agosto, los canadienses de Godspeed You! Black Emperor anunciaban el lanzamiento de un nuevo larga duración para el próximo 22 de septiembre. El registro llegará bajo el nombre de “Luciferian Towers“, y se transformará en el sucesor de “Asunder, Sweet and Other Distress” (2015) y en el sexto álbum de la banda en 23 años de carrera.

Esperando por la salida de la producción, el grupo publicó el primer single de la misma, “Undoing A Luciferian Towers“, (probablemente el único adelanto porque el disco tiene sólo 4 temas, como es costumbre en los trabajos norteamericanos), en el que claramente se advierte que la intención pasa por contar una historia (la canción se divide en distintas suites y el álbum es de corte conceptual).

Te dejamos el material aquí:

“Luciferian Towers” by Godspeed You! Black Emperor