Nueva canción de Godspeed You! Black Emperor: “Anthem For No State, Pt. III”

Viernes, 8 de Septiembre de 2017 | 1:14 am | No hay comentarios

El regreso discográfico de Godspeed You! Black Emperor está fijado el próximo 22 de septiembre. La banda canadiense volverá a través de “Luciferian Towers“, registro que se transformará en su sexto larga duración y en el sucesor de “Asunder, Sweet And Other Distress” (2015).

Con el adelanto previo del corte homónimo del álbum, ahora la agrupación liberó el segundo single del mismo. Se trata de “Anthem For No State, Pt. III“, una caótica canción que hacia su clímax es sencillamente perfecta.

Puedes escuchar el tema a continuación:

“Luciferian Towers” by Godspeed You! Black Emperor