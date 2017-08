Nueva canción de Gizmodrome: “Summer’s Coming”

Viernes, 4 de Agosto de 2017 | 10:53 am | No hay comentarios

A mediados de junio pasado, Gizmodrome anunciaba el lanzamiento de su primer larga duración para el próximo 15 de septiembre. La banda, que fue formada por Adrian Belew luego de no ser tenido en cuenta por Robert Fripp para la reunión de King Crimson, tendrá su debut discográfico a través de un álbum homónimo.

Con el anticipo previo del single inicial de la producción, “Strange Things Happen” ahora el grupo también integrado por Stewart Copeland (ex The Police), Mark King (Level 42) y Vittorio Cosma (destacado tecladista de origen italiano ex Premiata Forneria Marconi), publicó un segundo adelanto titulado “Summer’s Coming“.

Te invitamos a escuchar la canción aquí: