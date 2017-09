Nueva canción de Foo Fighters: “The Line”

Jueves, 7 de Septiembre de 2017 | 1:26 pm | No hay comentarios

A sólo una semana de que Foo Fighters tenga su esperado regreso discográfico mediante “Concrete And Gold” (fijado para salir el próximo 15 de septiembre), los originarios de Seattle compartieron un nuevo tema de aquel.

Se trata de “The Line“, un tema que, a pesar de tener a Dave Grohl dando la vida con la voz, baja uno cuantos decibeles respecto a sus antecesores, “Run” y “The Sky Is a Neighborhood“. No por eso, no lo vamos a disfrutar.

Puedes escuchar la canción aquí: