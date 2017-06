Nueva canción de Fleet Foxes: “If You Need To, Keep Time On Me”

Queda sólo una semana para que Fleet Foxes publique oficialmente su esperado nuevo larga duración, “Crack-Up“, el primer material de la banda en seis años. El sucesor de “Helplessness Blues” (2011) tendrá su lanzamiento el próximo 16 de junio.

Con el anticipo previo de “Third Of May / Ōdaigahara“, y “Fool’s Errand“, ahora el grupo compartió un tercer single bajo el sentido nombre de “If You Need To, Keep Time On Me“, tema que llega con un todavía más emotivo sonido, marca registrada de los norteamericanos.

Te dejamos con la canción aquí: