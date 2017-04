Nueva canción de Descendents: “Who We Are”

Luego de haber publicado su excelente último disco de estudio en julio de la temporada pasada -“Hypercaffium Spazzinate“- y después de haber firmado un impresionante debut en nuestro país hace cuatro meses, Descendents vuelve a arremeter con novedades.

Y es que la insigne banda de punk norteamericana acaba de compartir una nueva canción, “Who We Are“, la que en código protesta fue compuesta tras las últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos.

Escucha el tema a continuación: