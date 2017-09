Nueva canción de Death From Above: “Holy Books”

Death From Above, la banda canadiense que acaba de recuperar su nombre luego de hacer casi toda su carrera bajo el nombre de Death From Above 1979, se encuentra a sólo una semana de publicar su nuevo larga duración, “Outrage! Is Now“, el que está fijado para salir el próximo 8 de septiembre.

Y para seguir adelantando parte del material, después de haber compartido su primer single a través de “Never Swim Alone“, el grupo lanzó el día de hoy un segundo anticipo, “Holy Books“, tema que puedes escuchar a continuación: