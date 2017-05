Nueva canción de Courtney Barnett: “How To Boil An Egg”

Martes, 16 de Mayo de 2017 | 10:57 am | No hay comentarios

La temporada 2015 vio como Courtney Barnett tuvo su debut discográfico con “Sometimes I Sit And Think, And Sometimes I Just Sit“, incuestionablemente, uno de los mejores trabajos de ese año.

Pues bien, luego de haber presentado el mismo álbum en la pasada versión del festival Fauna Primavera, la cantante y compositora australiana llega con una nueva canción, “How To Boil An Egg“, la que te invitamos a escuchar aquí: