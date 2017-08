Nueva canción de Car Seat Headrest: “War Is Coming (If You Want It)”

Lunes, 14 de Agosto de 2017

Tras haber terminado el trabajo de promoción para su excelente último disco de estudio, “Teens Of Denial” (mayo, 2016), ahora los norteamericanos de Car Seat Headrest vuelven a hacer noticia a través de nueva música.

Y es que la banda encabezada por Will Toledo acaba de liberar un nuevo single titulado “War Is Coming (If You Want It)“, el que a principios de mes había sido publicado como un mix alternativo esperando por su versión definitiva.

Puedes escuchar la canción aquí: