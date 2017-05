Nueva canción de Bloodclot: “Kali”

Martes, 23 de Mayo de 2017 | 9:32 am | No hay comentarios

A exactos diez años de su debut discográfico -“Burn Babylon Burn” (2007)-, Bloodclot, la banda fundada por John Joseph de Cro-Mags, acaba de anunciar la fecha de lanzamiento para el sucesor de aquel: “Up In Arms“.

Será el próximo 14 de junio cuando el grupo además formado por Nick Oliveri, (ex Kyuss y Queens Of The Stone Age, y actual Mondo Generator), Todd Youth (ex-Danzig) y Joey Castillo (ex-Queens of the Stone Age, ex-Danzig), tenga la publicación de su segundo trabajo largo.

Por otra parte, la banda adelantó otro single del registro, “Kali“, el que se suma al corte homónimo del álbum. Escucha el tema a continuación: