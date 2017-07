Nueva canción de Belle And Sebastian: “We Were Beautiful”

Después de haber publicado su último disco en 2015, “Girls In Peacetime Want To Dance“, los escoceses de Belle And Sebastian regresan con su primer material desde ese lanzamiento.

Sin anuncios de un nuevo larga duración mediante, el icónico grupo formado en 1996 compartió el single “We Were Beautiful“, uno en el que la voz de Stuart Murdoch se acopla perfectamente a los sintetizadores y a las cajas de ritmo predominantes en el sonido.

Puedes escuchar la canción aquí: