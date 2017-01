No Fun At All regresa a Chile en abril

Jueves, 26 de enero de 2017 | 3:01 pm | No hay comentarios

Entre marzo y abril próximos, Chile será una sede para el punk y el hardcore de la vieja/no tan vieja escuela. Y es que a las presentaciones ya confirmadas de Madball y Sworn Enemy, además de la nueva edición del Punk Rock Festival (para el que ya fue anunciado The Casualties), ahora se suma el show de No Fun at All.

La banda sueca regresará a nuestro país a 16 años de su único concierto en suelos nacionales con un espectáculo fijado en el Club Blondie para el 5 de abril. Con 26 años de carrera, el grupo llega para re visitar los temas por los que se convirtieron en uno de los máximos referentes dentro del circuito europeo del skate punk.

Las entradas para el evento estarán disponibles a partir de mañana, viernes 27 de enero, mediante sistema Ticketek y sin recargo en tienda The Knife (Eurocentro). Estos son los precios:

Preventa General 1 (primeros 100 tickets): $17.000

Preventa General 2 (hasta el 3 de abril): $22.000

Día del Evento: $25.000