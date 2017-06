Nine Inch Nails publicará dos nuevos EPs

Lunes, 5 de Junio de 2017

En diciembre del año pasado, Nine Inch Nails publicaba su primer material original desde la salida de “Hesitation Marks” (2013) y de los EPs, “Seed Eight” y “Recoiled” (ambos de 2014). Concretamente, se trató del también extended play, “Not The Actual Events“, un excelente registro que ahora se transforma en la parte inicial de un proyecto mayor.

Lo anterior porque a través de un e-mail enviado por Trent Reznor a los clientes de Nin.com, en el que se disculpa por los retrasos en la entrega de vinilos con los últimos lanzamientos de la banda, el músico revela que “un nuevo EP secreto de Nine Inch Nails será lanzado antes de los primeros shows de este verano (invierno en el hemisferio sur)“. El grupo tiene fijado su primer concierto de la temporada (y el primero desde 2014) para el próximo 23 de julio en Los Angeles.

Además de esto, el compositor también afirma: “¿Sabían que “Not The Actual Events” fue la primera parte de una trilogía de EPs relacionados que serán lanzados en un período de 6 a 8 meses? Ahora lo saben“.