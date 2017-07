Nine Inch Nails ofreció su primer concierto en tres años e hizo cover de David Bowie

Tuvieron que pasar tres años para que Nine Inch Nails volviera a los escenarios. Y es que en medio del anuncio del lanzamiento de su nuevo EP, “Add Violence“, y a sólo un día de haber publicado el segundo single de aquel, “This Isn’t The Place” (el primero fue “Less Than“), el grupo se presentó en el Rabobank Arena de California.

La banda tocó por primera vez las canciones de “Not The Actual Events” (primer EP de la trilogía que probablemente se complete al final de la temporada), y también la mencionada “Less Than”. Además de esto, e incluyendo en el set temas infalibles como “Closer” o “Hurt“, los encabezados por Trent Reznor hicieron un sentido tributo a David Bowie interpretando “I Can’t Give Everything Away“, parte del último álbum de la leyenda británica, “★” (“Blackstar“).

Sobre esto último, a fines del año pasado se publicó un remix sin acreditación pero con Reznor señalado como el posible creador (Bowie y el compositor norteamericano eran colaboradores y amigos cercanos). Así mismo, ayer se confirmaron estas suposiciones porque los arreglos del corte interpretado son exactamente los mismos del material lanzado en diciembre. Escucha el tema original más abajo.

Puedes revisar algunos videos del show a continuación: