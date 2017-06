Nine Inch Nails apareció en Twin Peaks tocando “She’s Gone Away”

Martes, 27 de Junio de 2017

Durante la noche del domingo se emitió el octavo capítulo de la nueva temporada de Twin Peaks, la grandísima serie creada por David Lynch en 1990, cuyo último episodio original fue transmitido en junio de 1991, es decir, hace exactos 26 años.

Para su re estreno, el show contó con una interminable lista de artistas colaboradores llegados desde el mundo de la música, el cine y la televisión. Uno de estos es Nine Inch Nails, que tiene participación directa en el soundtrack de la saga, además de una oscura y sorpresiva aparición en el episodio mencionado.

La banda fue presentada para tocar en el Roadhouse (un bar de la serie), donde precisamente interpretaron de forma íntegra el tema “She’s Gone Away“, incluido en su excelente último EP, “Not The Actual Events” (2016), uno que en palabras del propio Trent Reznor corresponde al primero de varios lanzamientos fijados para este 2017.

Puedes revisar el registro de Nine Inch Nails en Twin Peaks a continuación: