Nine Inch Nails anuncia nuevo EP y estrena canción: “Less Than”

Jueves, 13 de Julio de 2017 | 11:20 am | No hay comentarios

Como ya lo habíamos anticipado a principios de junio, Nine Inch Nails tiene proyectado lanzar una serie de EPs que completarán una trilogía comenzada por el excelente “Not The Actual Events“, publicado en diciembre pasado.

El próximo de estos trabajos acaba de ser anunciado bajo el nombre de “Add Violence“, y su fecha de lanzamiento quedó agendada para el próximo 21 de julio, es decir, en sólo una semana más. Puedes revisar el track listing del registro más abajo.

Sin embargo, esto no es todo, porque la banda encabezada por Trent Reznor también estrenó el primer single y video del disco, “Less Than“. Revisa el material a continuación:

Tarck Listing “Add Violence”:

Less Than The Lovers This Isn’t The Place Not Anymore The Background World