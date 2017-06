Nick Cave & The Bad Seeds tocó “Rings Of Saturn” en Colbert

Miércoles, 14 de Junio de 2017 | 11:03 am | No hay comentarios

En septiembre del año pasado, Nick Cave & The Bad Seeds nos entregó uno de los mejores discos de la temporada, y el que quizás (esto último, muy sujeto a discusión) sea el mejor trabajo de su carrera: el enorme “Skeleton Tree“.

Para seguir con la promoción del registro, el autor australiano junto a su banda llegaron a los estudios del programa norteamericano The Late Show With Stephen Colbert, donde tocaron una sentida (no podría ser de otra manera) pero maravillosa versión de “Rings Of Saturn“.

Te invitamos a ver el registro de la presentación aquí: