Nick Cave & The Bad Seeds publicará disco compilatorio: “Lovely Creatures”

Martes, 7 de Marzo de 2017 | 11:35 am | No hay comentarios

Después de haber lanzado el enorme “Skeleton Tree” en septiembre de 2016 y luego de haber completado su primer concierto en dos años en enero pasado, Nick Cave & The Bad Seeds tiene en carpeta un nuevo proyecto.

Se trata de la edición del disco compilatorio, “Lovely Creatures“, que reúne lo mejor de la banda australiana desde 1984 hasta 2014, es decir, desde la publicación de “From Her To Eternity” (1984), hasta el lanzamiento de “Push The Sky Away” (2013). Además de esto, la colección tendrá imágenes y archivos de video inéditos en su formato CD/DVD de lujo (también habrán versiones de sólo CD y vinilo).

Te dejamos con la portada y track listing del álbum a continuación:

Track listing “Lovely Creatures”:

Loverman Tupelo Deanna From Her To Eternity The Weeping Song Dig, Lazarus, Dig!!! People Ain’t No Good Higgs Boson Blues Straight To You Where The Wild Roses Grow Into My Arms Love Letter Red Right Hand The Mercy Seat O Children The Ship Song Stranger Than Kindness Jubilee Street Nature Boy We No Who U R Stagger Lee