Muse tocó “Dig Down” en el Late Show with Stephen Colbert

En mayo pasado, Muse regresó con nueva música después de haber publicado su último larga duración -“Drones“- en junio de 2015 y luego de haber lanzado un corte durante el halloween 2016, “New Kind Of Kick“. Puntualmente, se trató de una canción titulada “Dig Down“, la que aún no se sabe si formará parte de un próximo álbum de la banda.

Así, para seguir mostrando el material al público, los británicos llegaron a los estudios del Late Show with Stephen Colbert, donde se despacharon una caleidoscópica versión del tema.

Puedes ver el registro de la actuación aquí: