Muse tocó “Back In Black” de AC/DC junto a Brian Johnson

Entre los recién pasados 25 y 27 de agosto se celebró una nueva edición del clásico Reading Festival, (por supuesto, el de Leeds también), el que tuvo entre sus principales números a Kasabian, Eminem y Muse.

Precisamente la banda encabezada por Matt Bellamy se presentó en el cierre del evento la noche de ayer, ocasión en la que contaron con un invitado de lujo. Hablamos de Brian Johnson, el legendario ex vocalista de AC/DC, quien entró sorpresivamente a escena para interpretar el por todo el mundo conocido himno que es “Back In Black” del grupo australiano.

Te dejamos con dos breves registros del momento a continuación:

😱😱😱 @Muse promised us special guests and boy did they deliver!#ReadingFestival pic.twitter.com/Y2qXuQeV8g

— BBC Music (@bbcmusic) 27 de agosto de 2017